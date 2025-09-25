Хирурги РКБ спасли пациента с одновременной патологией аорты и легкого

25 сентября 2025  17:08

В Республиканской клинической больнице Татарстана успешно прооперирован 73-летний пациент с комплексной патологией — гигантской аневризмой аорты и злокачественным образованием в легком. Как сообщили в медучреждении, мужчина поступил в критическом состоянии с симптомами дыхательной недостаточности и угрозой разрыва аневризмы.

Осложнение случая было связано с ранее установленным эндографтом, который не предотвратил рост аневризмы. Сосудистые хирурги провели сложнейшую операцию по удалению неэффективного импланта и замене поврежденного участка аорты искусственным протезом. Для минимизации кровопотери применялась технология рециркуляции крови аппаратом Cell Saver.

На втором этапе торакальные хирурги удалили злокачественную опухоль легкого через мини-доступ. Операции проводились с интервалом после стабилизации состояния пациента. Несмотря на возраст и сложность патологии, вмешательство прошло успешно.

Пациент выписан домой и продолжает амбулаторное наблюдение у онколога с планированием курса химиотерапии. 

