XV Евразийский экономический форум молодежи стартовал в Екатеринбурге

Сегодня, 21 апреля, в Екатеринбурге на базе Уральского государственного экономического университета открылся XV Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ). В его рамках состоялся медиафорум «Международное сотрудничество в сфере медиа: обмен опытом и лучшие практики», в котором приняли участие руководители федеральных и региональных СМИ.

Медийная тема стала одной из ключевых на ЕЭФМ ещё два года назад. Особенностью нынешнего форума стало участие представителей новых регионов России, военных обозревателей и корреспондентов. В рамках программы прошла встреча послов, консулов и студенческой молодежи «Диалог на равных».

Открыл форум Яков Петрович Силин, ректор УрГЭУ, председатель Общественной палаты Екатеринбурга, почетный гражданин города, доктор экономических наук и профессор.

Ключевые спикеры поделились своими взглядами на развитие медиа. Олеся Носова, генеральный директор «Комсомольской правды», рассказала о перспективах медиа в современных условиях. Анна Ковтунова из RT представила новые подходы к журналистскому образованию. Денис Токарский из Союза журналистов России затронул вопросы защиты прав журналистов.

Александр Ильин с «Первого канала» проанализировал тренды тележурналистики, а Антон Третьяков из «Областной газеты» поделился опытом цифровой трансформации региональных СМИ. Андрей Басс из агентства «Минск-новости» рассказал о работе журналистов в Беларуси. Наталья Мнацаканян с телеканала «Мариуполь 24» поделилась опытом работы в условиях информационной войны. Александра Павлова, военный обозреватель «Звезды», осветила особенности репортажей из зон конфликтов.

После выступлений участники обменялись мнениями, задали вопросы и обсудили актуальные темы. В завершение Яков Силин подвел итоги форума.