XX Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

18 декабря 2025 года в Татарстане состоится XX Съезд муниципальных образований республики. Решение о проведении масштабного форума было принято на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ.

Съезд станет одним из самых значительных внутриполитических событий года — в его работе примут участие 1360 делегатов и приглашенных гостей. Среди участников будут главы 956 муниципальных образований, представители республиканских органов власти, депутаты местных советов — участники специальной военной операции, ветераны местного самоуправления и руководители общественных организаций.

Постоянными участниками съезда традиционно являются Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр республики Алексей Песошин, министры и руководители ведомств, а также депутаты Федерального Собрания РФ от Татарстана.