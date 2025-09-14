Явка избирателей в Татарстане достигла 16,3% к 10 часам утра

Республика
14 сентября 2025  11:33

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, на выборы Раиса РТ и муниципальных депутатов к 10:00 утра пришло 16,3% от общего числа избирателей. Информация основана на показаниях государственной автоматизированной системы "Выборы".

Среди первых проголосовавших - действующий глава республики Рустам Минниханов с супругой Гульсиной Миннихановой. Также свои голоса отдали председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Выборы проходят в рамках Единого дня голосования 2025 года. Мониторинг явки продолжается, следующие данные будут опубликованы по мере поступления информации с избирательных участков по всей республике

