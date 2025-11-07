Юбилейный чемпионат России по гольфу пройдет в Татарстане в 2026 году

Летом 2026 года Татарстан примет 35-й юбилейный чемпионат России по гольфу. Решение о проведении главного старта сезона для российских гольфистов в республике было закреплено трехсторонним соглашением, подписанным между Ассоциацией гольфа России, Ассоциацией гольфа Татарстана и Министерством спорта республики в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Как отметила вице-президент Ассоциации гольфа России Марина Минина, выбор Татарстана в качестве площадки для проведения чемпионата обусловлен динамичным развитием этого вида спорта в регионе, наличием современной инфраструктуры и сильного профессионального сообщества, а также системной работой с молодыми спортсменами.

Со стороны Татарстана вице-президент местной ассоциации Санжар Уакасов подчеркнул, что организация турнира такого уровня является как большой честью, так и ответственностью. Он выразил уверенность в успешном проведении чемпионата, отметив поддержку Министерства спорта РТ и значительный опыт команды в организации крупных соревнований.