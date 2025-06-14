Юные таланты Татарстана показали свое видение культурного наследия республики

В Казани подвели итоги первого республиканского конкурса детского творчества «Сохраним наследие», организованного Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. Напомним, стартовал конкурс в мае этого года. В творческом состязании приняли участие 50 школьников в возрасте от 7 до 16 лет со всех уголков республики.

Как отметил председатель комитета Иван Гущин, конкурс превзошел все ожидания организаторов. «Дети проявили невероятную фантазию и глубину понимания ценности нашего исторического наследия. Каждая работа – это маленькое открытие, показывающее, как молодое поколение воспринимает архитектурные памятники родного края», – подчеркнул Гущин.

На детских рисунках ожили знаковые достопримечательности Татарстана: величественные мечети и православные храмы, старинные купеческие особняки, включая узнаваемые символы Казани – Спасскую башню и башню Сююмбике. Особый интерес юных художников вызвали такие архитектурные жемчужины, как Мергасовский дом и контора завода Ушкова в Менделеевске.

Экспертное жюри, в состав которого вошли профессиональные художники и реставраторы, определило девять лучших работ. Победители получат памятные дипломы и ценные подарки. По замыслу организаторов, конкурс не только развивает творческие способности детей, но и формирует бережное отношение к историко-культурному наследию.

«Такие проекты помогают установить эмоциональную связь между поколениями, – отмечают в комитете. – Через детское творчество мы видим, как оживает история, как современные школьники воспринимают наследие предков. Это бесценный опыт, который обязательно будет продолжен».

Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным, расширяя его географию и вовлекая еще больше юных участников в процесс сохранения культурной памяти Татарстана. Лучшие работы конкурсантов будут представлены на специальной выставке в Казани.