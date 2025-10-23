Южноафриканский предприниматель Эррол Маск посетил Академию наук Татарстана

23 октября 2025  19:06
Владислав Косолапкин

В Академии наук Республики Татарстан состоялась встреча с известным южноафриканским предпринимателем Эрролом Маском, отцом основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. В ходе визита президент АН РТ Рифкат Минниханов пригласил бизнесмена принять участие в международном форуме Kazan Digital Week 2026, сообщает пресс-служба АН РТ.

На встрече обсуждались перспективы научно-технического сотрудничества между Татарстаном и Южно-Африканской Республикой. Особое внимание было уделено возможностям экспорта высокотехнологичных услуг и разработок татарстанских ученых на международные рынки.

Эррол Маск, который уже знаком с Казанью по предыдущему визиту, проявил интерес к предложению и выразил готовность вернуться в столицу Татарстана. «Мир должен знать о Казани и о том, что здесь происходит», — отметил предприниматель.

Kazan Digital Week — это ежегодный международный форум, посвященный цифровым технологиям, инновациям и IT-разработкам. Участие в нем известного международного бизнесмена может способствовать укреплению позиций Татарстана как одного из центров technological-развития России.

