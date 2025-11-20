За неделю число заболевших ОРВИ и гриппом в Татарстане выросло на 44%

В Татарстане зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, с 10 по 16 ноября заболели 8982 человека, что на 44% больше, чем на предыдущей неделе. Несмотря на значительный рост, уровень заболеваемости остается на 35% ниже эпидемиологического порога.

Наибольший прирост заболевших наблюдается среди школьников 7-14 лет — их число увеличилось на 85%. Специалисты связывают это с похолоданием и возвращением детей в школы после каникул. Дети болеют чаще из-за еще формирующегося иммунитета и быстрого распространения вирусов в учебных заведениях.

В настоящее время в республике циркулируют в основном вирусы, вызывающие обычную простуду, а не грипп. Однако ситуация с коронавирусом также требует внимания — за неделю выявили 109 случаев COVID-19, что на 17% больше, чем неделей ранее.

Важной защитной мерой остается вакцинация. На данный момент против гриппа привито уже более 1,8 миллиона жителей Татарстана, что составляет почти 49% от всего населения республики.

Специалисты рекомендуют соблюдать основные меры профилактики: тщательно мыть руки, вести здоровый образ жизни и сделать прививку от гриппа, если это не было сделано ранее.