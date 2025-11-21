За неделю в Татарстане сильнее всего подешевел бензин АИ-92

21 ноября 2025  17:43
Владислав Косолапкин

За последнюю неделю в Татарстане зафиксировано снижение цен на автомобильное топливо. Согласно данным Татарстанстата, сильнее всего подешевел бензин марки АИ-92 — на 71 копейку, до среднего уровня 59,82 рубля за литр.

Бензин АИ-95 также снизился в цене, но не так значительно — на 10 копеек, до 63,45 рубля за литр. При этом более дорогой АИ-98, наоборот, подорожал на 12 копеек и теперь стоит в среднем 86,46 рубля за литр. Дизельное топливо также показало рост цены — на 35 копеек, до 70,15 рубля за литр.

Эксперты отмечают, что до конца года дальнейшее снижение цен ожидается в основном на независимых автозаправочных станциях. В начале 2026 года в России прогнозируется подорожание топлива из-за планируемого повышения акцизов, однако государство совместно с нефтяными компаниями будет стремиться к тому, чтобы рост цен не превышал уровень годовой инфляции.

