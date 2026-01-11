За сутки с улиц Казани вывезли более 23 тысяч тонн снега

Коммунальные службы Казани продолжают активную борьбу со снежными заносами. По данным комитета внешнего благоустройства, за последние 24 часа на уборку города было брошено 855 единиц спецтехники и 622 работника.

За это время на снегоплавильные пункты отправили 23 тысячи тонн собранного снега. Чтобы не допустить образования гололеда, на дороги и тротуары нанесли 266 тонн противогололедных материалов — 162 тонны реагентов и 104 тонны песко-соляной смеси.

Сейчас на улицах работают 383 единицы техники и 522 дорожника. С начала зимнего сезона с казанских магистралей уже вывезено 301,2 тысячи тонн снега, а расход антигололёдных средств превысил 28 тысяч тонн.

В мэрии напоминают автомобилистам о необходимости ответственной парковки. Машины, оставленные у проезжей части, серьёзно мешают снегоуборочной технике.