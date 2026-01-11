За сутки с улиц Казани вывезли более 23 тысяч тонн снега

Город
11 января 2026  15:43

Коммунальные службы Казани продолжают активную борьбу со снежными заносами. По данным комитета внешнего благоустройства, за последние 24 часа на уборку города было брошено 855 единиц спецтехники и 622 работника.

За это время на снегоплавильные пункты отправили 23 тысячи тонн собранного снега. Чтобы не допустить образования гололеда, на дороги и тротуары нанесли 266 тонн противогололедных материалов — 162 тонны реагентов и 104 тонны песко-соляной смеси.

Сейчас на улицах работают 383 единицы техники и 522 дорожника. С начала зимнего сезона с казанских магистралей уже вывезено 301,2 тысячи тонн снега, а расход антигололёдных средств превысил 28 тысяч тонн.

В мэрии напоминают автомобилистам о необходимости ответственной парковки. Машины, оставленные у проезжей части, серьёзно мешают снегоуборочной технике.

За сутки с улиц Казани вывезли более 23 тысяч тонн снега
