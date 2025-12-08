За три дня в Казани задержали 50 водителей в нетрезвом виде

news_top_970_100
Город
8 декабря 2025  18:06
Автор:
Владислав Косолапкин

С 5 по 7 декабря в Казани прошел специальный рейд Госавтоинспекции. За выходные сотрудники ДПС отстранили от управления 50 водителей, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения. Из них 14 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, что также является грубым нарушением.

На всех задержанных составлены административные протоколы. По действующему законодательству управление автомобилем в состоянии опьянения грозит серьезными последствиями: штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если же нарушение повторное, то водитель может быть привлечен уже к уголовной ответственности.

Временный руководитель казанской Госавтоинспекции Айрат Хамидуллин в своем комментарии подчеркнул: «Алкоголь и автомобиль несовместимы. Пьяный за рулем — преступник, создающий опасность для окружающих. Употребление алкоголя снижает реакцию и притупляет работу органов чувств, что многократно повышает риск аварии».

Ведомство также напоминает, что если действия нетрезвого водителя приведут к тяжким последствиям — причинению серьезного вреда здоровью или гибели людей, — это станет отягчающим обстоятельством. В таких случаях виновному может грозить лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Госавтоинспекция Казани призывает автолюбителей всегда соблюдать правила дорожного движения, никогда не садиться за руль после употребления алкоголя, а в случае необходимости воспользоваться услугами такси или общественного транспорта. Если вы стали свидетелем вождения в нетрезвом виде, сообщить об этом можно через специальный Telegram-бот @Kazan_bezopasnoBot.

news_right_column_240_400
Новости
Участок трассы М7 в Татарстане получил новое официальное название
За три дня в Казани задержали 50 водителей в нетрезвом виде
С начала года диспансеризацию в Казани прошли почти 146 тысяч человек
Житель Лениногорска лишился 3,6 млн рублей из-за аферистов под видом брокеров
Кубок мэра Казани по шахматам выиграла Мария Якимова
УФНС по РТ разъяснит изменения в налоговом кодексе на бесплатном вебинаре
Одна газовая установка вместо трех: в «Салават Купере» построят современную снегоплавилку
ГК «РУМЕДИА» и «Выбери Радио» договорились об обмене активами