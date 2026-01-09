За январские праздники в Татарстане задержали почти 300 нетрезвых водителей

news_top_970_100
Республика
9 января 2026  12:34

В первые дни января сотрудники Госавтоинспекции Татарстана выявили почти 300 автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Только за восемь дней рейдов по республике были задержаны 299 нарушителей, сообщили в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что за пьяное вождение предусмотрены серьезные санкции — крупный штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет. Такие же меры действуют и для тех, кто отказывается от медосвидетельствования.

При повторном нарушении ответственность становится уголовной: водителю может грозить реальный срок, а автомобиль по решению суда — перейти в доход государства.

news_right_column_240_400
Новости
За январские праздники в Татарстане задержали почти 300 нетрезвых водителей
В РТ на обновление учреждений лесного хозяйства направили 70 млн рублей
Многодетным семьям Татарстана в 2025 году передали десятки новых квартир
«Ак Барс» взял верх над «Барысом» и вышел на второе место на Востоке
На трассах Татарстана снег убирают почти 400 спецмашин
Мешок чудес
В Казани семья попала в больницу после отравления угарным газом
В Челнах у автовладельца изъяли ввезенную с нарушениями иномарку