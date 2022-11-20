Не всегда приговор: казанский офтальмолог о симптомах и лечении наступающей слепоты

В ноябре во всем мире отмечается Международный день слепых. Он отмечается 13-го числа и был учрежден в 1984 году в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи – одном из первых тифлопедагогов, создателе первых учебных заведений для слепых, авторе рельефного алфавита для незрячих. Подробнее о коварном заболевании рассказал Азат Шавалеев:

- Слепота – это полное отсутствие зрения или когда остаточная функция зрения не выше 0,05, а также сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации. Слепота подразделяется на абсолютную, когда зрительные функции снижены до нуля и отсутствует реакция зрачка на свет, и практическую, когда человек способен фиксировать пальцы у лица и воспринимать свет, цвет, контуры предметов.

Офтальмохирург РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В.Адамюка Азат Шавалеев

Заболевание бывает как врожденным, так и приобретенным. Врожденная слепота возникает из-за нарушения внутриутробного развития глазного яблока либо его структур, а также нарушений в развитии зрительного анализатора, изменений в головном мозге. К приобретенной слепоте приводят глазные и не глазные заболевания. Из не глазных к слепоте может привести сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания почек, интоксикации различного генеза, инфекции (в том числе СOVID-19) и др.

Из глазных это глаукома, катаракта, отслойка сетчатки, травмы глаза и др. Снижение зрительной функции может проявляться слабовидением. Для него характерно, что острота зрения колеблется от 0,05 до 0,2 (до 0,3 – с коррекцией) на лучше видящем глазу.

В случае обратимой слепоты возможно восстановление зрительных функций после проведенного лечения

В отличие от слепоты слабовидение позволяет познавать окружающий мир – это его принципиальное отличие. Слабовидение может происходить внезапно – при травмах, нарушении кровообращения в сосудах, питающих глазное яблоко, а также при нарушении мозгового кровообращения при инсульте. Постепенное снижение зрения случается при катаракте, глаукоме, макулодистрофии.

Но слепота – не всегда приговор. В случае обратимой слепоты возможно восстановление зрительных функций после проведенного лечения. В случае необратимой слепоты возникает полная потеря зрения, когда ни один метод лечения не может восстановить потерянную функцию глаза. Поэтому необходимо начать лечение как можно раньше. Яркий пример обратимой слепоты – катаракта, когда после хирургического лечения повышаются зрительные функции.

При необратимой слепоте чаще всего страдает зрительный нерв. Обычно это происходит после травматических повреждений зрительного нерва, кровоизлияния и изменений в головном мозге. Еще одно заболевание, ведущее к слепоте, – глаукома. Здесь из-за нарушения оттока жидкости повышается внутриглазное давление, возникают повреждения зрительного нерва. Оно опасно тем, что долго прогрессирует незаметно для человека. Как правило, пациенты обращаются за помощью уже на запущенной стадии.

Яркий пример обратимой слепоты – катаракта, когда после хирургического лечения повышаются зрительные функции

Диабетическая ретинопатия – одно из наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета. Она поражает сосуды сетчатки, развиваются отеки и кровоизлияния в сетчатке, что приводит к снижению остроты зрения и слепоте. При массивных кровоизлияниях в стекловидное тело может наступить резкое снижение или полная потеря зрения.

При первых признаках нарушения зрения необходимо безотлагательно обратиться к офтальмологу для диагностики и своевременного лечения, что часто спасает ситуацию. К тому же некоторые заболевания никак не проявляют себя на начальной стадии. Только при регулярном профилактическом осмотре офтальмолог может выявить малозаметные признаки патологии.

Слепоте могут предшествовать: