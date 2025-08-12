«Музыкальная разметка» появилась на трассе М-12 для безопасности водителей

На скоростной автобане М-12 «Восток» внедрили необычное решение для повышения внимательности водителей — музыкальную разметку. Первый такой участок расположен на 144-м километре трассы во Владимирской области (направление Москва–Казань), где автомобилисты теперь могут услышать мелодию «Калинка-Малинка».

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, основная цель инновации — снижение аварийности за счет предотвращения засыпания за рулем. «Это не развлекательный элемент, а важный инструмент безопасности», — подчеркнул чиновник в своем Telegram-канале.

В ближайших планах «Автодора» — создание аналогичных участков на 259-м км (Владимирская область, направление в Москву) и 412-м км (Нижегородская область, в сторону Казани). Пионером такого решения в России стала трасса М-11 «Нева», где музыкальную разметку испытали в 2024 году.

Хуснуллин напомнил водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, пожелав безопасных и приятных поездок по обновленной трассе.