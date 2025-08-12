Деловой этап международного автопробега БРИКС стартовал в Казани

news_top_970_100
Город
12 августа 2025  13:25

Торжественный старт деловой части международного автопробега БРИКС состоялся сегодня у стен Казанского Кремля. Участники на 70 автомобилях (50 российских и 20 китайских) отправятся по маршруту Казань–Москва, финишировав 15 августа.

Как отметил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, мероприятие призвано продемонстрировать развитие российской дорожной сети и укрепить международные деловые связи. «Наш лозунг – «Где дорога, там жизнь». Экономика вдоль трасс активно развивается», – подчеркнул он.

По словам гендиректора НАИК Марии Ярмальчук, деловой этап отличается от студенческого (Екатеринбург–Казань) практической направленностью: «Участники изучают инвестиционный потенциал регионов, устанавливают бизнес-контакты. В Казани уже прошли первые переговоры о сотрудничестве».

Первый зампремьера Татарстана Рустам Нигматуллин акцентировал роль дорожной инфраструктуры для экономики: «Новые трассы вроде М-12 не только ускоряют логистику, но и стимулируют развитие прилегающих территорий». В пример он привел трассу Шали–Бавлы, где грузопоток вдвое превысил прогнозы.

Напомним, в 2025 году Татарстан направил на дорожные работы рекордные 79 млрд рублей, включая 20 млрд дополнительных инвестиций по инициативе Рустама Минниханова. Эти средства позволят отремонтировать свыше 1300 км дорог, укрепляя статус региона как ключевого транспортного узла.

news_right_column_240_400
Новости
Деловой этап международного автопробега БРИКС стартовал в Казани
Отчий дом - это начало начал каждой семьи
Отчий дом - это начало начал каждой семьи
Рашид Рахимов вновь не сдюжил с ЦСКА
Рашид Рахимов вновь не сдюжил с ЦСКА
Минниханов обсудил развитие дорожной сети Татарстана с главой «Автодора»
В Казани прошел чемпионат России по легкой атлетике
В Казани прошел чемпионат России по легкой атлетике
Рынок аренды жилья в Казани: каждый шестой арендодатель снижает цену
Рынок аренды жилья в Казани: каждый шестой арендодатель снижает цену
Выборы Раиса РТ: татарстанцы смогут проголосовать и в Москве
В Казани запустили проект для школьников «Подростковая дирекция»
В Казани запустили проект для школьников «Подростковая дирекция»