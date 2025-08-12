Деловой этап международного автопробега БРИКС стартовал в Казани

Торжественный старт деловой части международного автопробега БРИКС состоялся сегодня у стен Казанского Кремля. Участники на 70 автомобилях (50 российских и 20 китайских) отправятся по маршруту Казань–Москва, финишировав 15 августа.

Как отметил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, мероприятие призвано продемонстрировать развитие российской дорожной сети и укрепить международные деловые связи. «Наш лозунг – «Где дорога, там жизнь». Экономика вдоль трасс активно развивается», – подчеркнул он.

По словам гендиректора НАИК Марии Ярмальчук, деловой этап отличается от студенческого (Екатеринбург–Казань) практической направленностью: «Участники изучают инвестиционный потенциал регионов, устанавливают бизнес-контакты. В Казани уже прошли первые переговоры о сотрудничестве».

Первый зампремьера Татарстана Рустам Нигматуллин акцентировал роль дорожной инфраструктуры для экономики: «Новые трассы вроде М-12 не только ускоряют логистику, но и стимулируют развитие прилегающих территорий». В пример он привел трассу Шали–Бавлы, где грузопоток вдвое превысил прогнозы.

Напомним, в 2025 году Татарстан направил на дорожные работы рекордные 79 млрд рублей, включая 20 млрд дополнительных инвестиций по инициативе Рустама Минниханова. Эти средства позволят отремонтировать свыше 1300 км дорог, укрепляя статус региона как ключевого транспортного узла.