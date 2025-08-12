В Казани приступила к строительству новой ветки метро в сторону РКБ и «Гаилэ»

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о начале проходки метротоннелей в направлении Республиканской клинической больницы (РКБ) и микрорайона «Гаилэ». Работы стартовали 12 августа со станции «100-летие ТАССР» (бывшая «Фучика»), где был запущен тоннелепроходческий комплекс «Айсылу».

Новый участок протянется через Деревню Универсиады к медицинскому кластеру и строящемуся микрорайону «Гаилэ» (в переводе с татарского – «Семья»), где возводится жильё по программе социальной ипотеки. Этот район, расположенный в лесной зоне на въезде в Казань, включает важные социальные объекты – РКБ, Детскую республиканскую больницу и аграрный университет.

Строительство первого участка второй линии метро, включающего четыре станции («Тулпар» у ТРК «Мега», «Зилант», «Академическая» и «100-летие Татарстана»), планируется завершить к 2027-2028 году. Проект направлен на улучшение транспортной доступности развивающихся районов города.