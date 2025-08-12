Глава строительной компании в Татарстане ответит в суде за долги по зарплате

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против 26-летнего руководителя местной строительной организации, обвиняемого в длительной невыплате заработной платы. По данным следствия, с января по июнь 2025 года предприниматель уклонялся от выплат трем сотрудникам, накопив долг в 197 тысяч рублей.

Следственный комитет установил, что обвиняемый имел финансовую возможность рассчитаться с работниками, однако преднамеренно направлял средства на другие цели. В ходе расследования задолженность была полностью погашена. В качестве дополнительной меры на имущество компании наложен арест на сумму 1,5 миллиона рублей для обеспечения возможных судебных взысканий.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.