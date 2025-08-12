«Рубин» может подписать защитника из Серии В

news_top_970_100
Спорт
12 августа 2025  14:21
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» продолжает изучать рынок игроков итальянской Серии В. После провала в переговорах с Мехди Дорвалем, казанцы нацелились на 26-летнего защитника «Монцы» Самуэля Биринделли, утверждает Tuttomercatoweb.

По данным портала, российская сторона готова предложить защитнику контракт на четыре сезона. Сумма возможной сделки не уточняется, но рыночная стоимость Биринделли находится на уровне 2,8 млн евро.

Биринделли – универсальный защитник, способный сыграть на левом и правом флангах. Большую часть карьеры он провёл в «Пизе», откуда в июле 2022 года перешёл в «Монцу» за 1,6 млн евро. За три сезона в Серии А защитник отыграл 87 матчей, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам. «Монцам» по итогам чемпионата 2024/25 заняла последнее место и вылетела из элиты.

news_right_column_240_400
Новости
«Музыкальная разметка» появилась на трассе М-12 для безопасности водителей
В Казани приступила к строительству новой ветки метро в сторону РКБ и «Гаилэ»
«Люби, созидай, вдохновляй»: в РТ стартует серия уникальных молодежных сессий
Казанцам компенсируют ущерб от декабрьской атаки дронов
«Рубин» может подписать защитника из Серии В
Деловой этап международного автопробега БРИКС стартовал в Казани
Отчий дом - это начало начал каждой семьи
Отчий дом - это начало начал каждой семьи
Рашид Рахимов вновь не сдюжил с ЦСКА
Рашид Рахимов вновь не сдюжил с ЦСКА