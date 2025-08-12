«Рубин» может подписать защитника из Серии В

«Рубин» продолжает изучать рынок игроков итальянской Серии В. После провала в переговорах с Мехди Дорвалем, казанцы нацелились на 26-летнего защитника «Монцы» Самуэля Биринделли, утверждает Tuttomercatoweb.

По данным портала, российская сторона готова предложить защитнику контракт на четыре сезона. Сумма возможной сделки не уточняется, но рыночная стоимость Биринделли находится на уровне 2,8 млн евро.

Биринделли – универсальный защитник, способный сыграть на левом и правом флангах. Большую часть карьеры он провёл в «Пизе», откуда в июле 2022 года перешёл в «Монцу» за 1,6 млн евро. За три сезона в Серии А защитник отыграл 87 матчей, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам. «Монцам» по итогам чемпионата 2024/25 заняла последнее место и вылетела из элиты.