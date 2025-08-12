Казанцам компенсируют ущерб от декабрьской атаки дронов

12 августа 2025  14:48

Правительство Татарстана утвердило порядок выплат компенсаций жителям Казани, пострадавшим от атаки беспилотников 21 декабря 2024 года. Соответствующий документ проходит финальное согласование.

Размер выплат составит:

  • 78 375 рублей — при частичной утрате имущества первой необходимости
  • 156 750 рублей — при полной потере имущества

Для владельцев поврежденных автомобилей сумму возмещения определит независимая экспертиза.

Как получить компенсацию

Пострадавшим необходимо подать заявление в органы соцзащиты, приложив:

  • документы, подтверждающие факт проживания в зоне ЧС
  • заключение об ущербе
  • постановление о признании потерпевшим

Решение о выплате будет принято в течение 10 рабочих дней, а сами средства перечислят в 5-дневный срок после утверждения. Финансирование поступит из резервного фонда правительства РТ.

