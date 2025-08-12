Казанцам компенсируют ущерб от декабрьской атаки дронов

Правительство Татарстана утвердило порядок выплат компенсаций жителям Казани, пострадавшим от атаки беспилотников 21 декабря 2024 года. Соответствующий документ проходит финальное согласование.

Размер выплат составит:

78 375 рублей — при частичной утрате имущества первой необходимости

156 750 рублей — при полной потере имущества

Для владельцев поврежденных автомобилей сумму возмещения определит независимая экспертиза.

Как получить компенсацию



Пострадавшим необходимо подать заявление в органы соцзащиты, приложив:

документы, подтверждающие факт проживания в зоне ЧС

заключение об ущербе

постановление о признании потерпевшим

Решение о выплате будет принято в течение 10 рабочих дней, а сами средства перечислят в 5-дневный срок после утверждения. Финансирование поступит из резервного фонда правительства РТ.