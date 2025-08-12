«Люби, созидай, вдохновляй»: в РТ стартует серия уникальных молодежных сессий

«В Татарстане создаются все условия для самореализации молодежи. Наша задача - поддерживать молодых людей на каждом этапе их жизни», - заявила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню молодежи.

В этом году республика запускает второй сезон популярного проекта «Люби, созидай, вдохновляй» - серии образовательных и развивающих сессий для молодых людей до 35 лет. Инициатива реализуется при поддержке Раиса Татарстана и федерального проекта «Россия - страна возможностей».

«Мы получили множество запросов от взрослой молодежи - тех, кто уже закончил учебу, строит карьеру и семью. Им не хватает качественных мероприятий, где можно не только получить новые знания, но и пообщаться в комфортной атмосфере», - пояснила Галиева-Мустафина.

Все мероприятия пройдут на базе молодежного центра «Волга» с сентября по октябрь:

1. «Омтылыш» (17-19 сентября) - для молодых людей с инвалидностью, помогающая найти профессиональное призвание.

2. «Здоровье» (22-24 сентября) - о ментальном и физическом благополучии с участием ведущих врачей.

3. «Саморазвитие» (10-12 октября) - тренинги по личной эффективности.

4. «Отношения» (17-19 октября) - для тех, кто ищет вторую половинку или хочет укрепить существующие связи.

5. «Семья» (20-22 октября) - практикумы по гармоничным семейным отношениям.

«Мы пригласили федеральных и международных экспертов, но пока сохраняем интригу. Уверена, участников ждет много приятных сюрпризов», - отметила замминистра.

Проект отличается инклюзивностью - в нем могут участвовать молодые люди с разным социальным статусом и жизненными ситуациями. Особое внимание уделяется поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей.

«В Татарстане выстроена системная работа с молодежью, не имеющая аналогов в стране. Это стало возможным благодаря вниманию руководства республики и национальным проектам», - подчеркнула Софья Галиева-Мустафина.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте Министерства по делам молодежи РТ. Организаторы обещают насыщенную программу: от практических тренингов до неформального общения с экспертами и единомышленниками.

«Главное - создать сообщество активных, творческих молодых людей, которые будут развиваться и вдохновлять других», - резюмировала представитель ведомства.

Прошлогодний опыт проведения сессий показал высокий интерес со стороны молодежи - многие участники отмечали не только пользу мероприятий, но и особую дружескую атмосферу. В этом году организаторы планируют расширить географию проекта и привлечь еще больше молодых татарстанцев.