ЗАГС Татарстана предлагает вернуть моду на реальные знакомства

Власти республики предлагают организовать специальные площадки для офлайн-знакомств в самых популярных общественных местах. Инициативу озвучила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова, отметившая стремительный рост доли виртуального поиска пары.

Согласно озвученной статистике, сегодня 61% знакомств в регионе происходит в интернете. За пять лет число активных пользователей из Татарстана в сервисе «ВК Знакомства» выросло в 7 раз. Однако онлайн-формат несёт риски, связанные с фейковыми профилями и мошенничеством.

Успешный пилотный проект был реализован летом Мамадышским ЗАГСом. Организованная «Поляна знакомств» собрала более 200 анкет за несколько часов, доказав высокий спрос на живые встречи.

Новый проект призван возродить традиции знакомств на катках, дискотеках и молодёжных мероприятиях. ЗАГС готов сотрудничать с вузами, предприятиями и министерствами для создания площадок с разными форматами — от быстрых свиданий до совместных культурных событий.