Заключившим контракт с Минобороны с 1 мая спишут кредиты до 10 млн. рублей

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Республика
10 июня 2026  11:07
Автор:
Елизавета Черкина

С 1 мая заключившие контракт с Минобороны на срок не менее года смогут списать долги по кредитам до 10 млн рублей. Условие: решение суда о взыскании или исполнительный лист должны были вступить в силу до 1 декабря 2024 года. Правило распространяется также на супругов.

Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Виктор Никитин. Он уточнил, что за первый год службы военный может заработать до 10 млн рублей (включая единовременную выплату 2,9 млн, оклад от 210 тыс. рублей и надбавки).

Напомним, в Татарстане с 1 января выплата контрактникам повышена до 2,9 млн рублей — самая высокая в ПФО. В республике также действуют более 3 тыс. мер поддержки участников СВО.

Особые условия — для желающих служить в Войсках беспилотных систем (контракт на год, без автопродления, обучение от 2 месяцев). Предпочтение отдают любителям компьютерных игр.

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