Здоровое питание при напряженном графике: советы гастроэнтеролога

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Здоровье
8 апреля 2025  16:04

Многие пациенты жалуются на боли в животе, изжогу и гастрит, и часто причина кроется в неправильном питании. При плотном графике люди едят на бегу, пропускают приемы пищи или выбирают фастфуд, что приводит к проблемам с ЖКТ.

Гастроэнтеролог Алия Усеева (Центр молекулярной диагностики CMD Оренбург) на портале здоровое-питание.рф рассказала, как организовать рацион даже при высокой загруженности. Вот ее рекомендации для разных профессий.

1. Для офисных работников

Проблема: Завтрак – кофе с булочкой, обед – пицца, ужин – доставка. Результат – гастрит и лишний вес.

Решение:

  •  Завтрак: овсянка с фруктами, омлет с овощами (дают энергию на несколько часов).
  •  Обед: курица на гриле, рыба с овощами (белок + клетчатка).
  •  Перекусы: орехи, йогурт, сухофрукты вместо сладостей.

Совет: Планируйте меню заранее – готовьте еду дома и берите с собой.

2. Для тех, кто весь день на ногах

Проблема: Нет времени на обед → вечернее переедание → тяжесть и боли.

Решение:

  •  Перекусы в контейнерах: бутерброды с цельнозерновым хлебом, овощные салаты, бананы.
  •  Завтрак: смузи из йогурта и фруктов (быстро и полезно).

Совет: Ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа, чтобы избежать голода.

3. Для водителей и курьеров

Проблема: Питание в придорожных кафе → изжога, лишний вес.

Решение:

  •  Еда с собой: запеченное мясо, овощные салаты, цельнозерновые хлебцы.
  •  Питьевой режим: вода вместо газировки и энергетиков.

Совет: Избегайте жирной и острой пищи – она усиливает изжогу.

4. Главные правила для всех

  •  Не пропускайте завтрак – он запускает метаболизм (овсянка, яйца, цельнозерновой хлеб).
  •  Ешьте регулярно – легкие перекусы каждые 3-4 часа предотвращают переедание.
  •  Откажитесь от фастфуда – это не только лишние калории, но и риск гастрита.
  •  Пейте воду – 1,5-2 л в день вместо кофе и сладких напитков.

Даже при высокой занятости можно питаться правильно – достаточно немного планировать рацион и выбирать полезные альтернативы. Это не требует много времени, зато сохранит здоровье желудка и хорошее самочувствие.

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Здоровое питание при напряженном графике: советы гастроэнтеролога
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