Здоровое питание при напряженном графике: советы гастроэнтеролога

Многие пациенты жалуются на боли в животе, изжогу и гастрит, и часто причина кроется в неправильном питании. При плотном графике люди едят на бегу, пропускают приемы пищи или выбирают фастфуд, что приводит к проблемам с ЖКТ.
Гастроэнтеролог Алия Усеева (Центр молекулярной диагностики CMD Оренбург) на портале здоровое-питание.рф рассказала, как организовать рацион даже при высокой загруженности. Вот ее рекомендации для разных профессий.
1. Для офисных работников
Проблема: Завтрак – кофе с булочкой, обед – пицца, ужин – доставка. Результат – гастрит и лишний вес.
Решение:
- Завтрак: овсянка с фруктами, омлет с овощами (дают энергию на несколько часов).
- Обед: курица на гриле, рыба с овощами (белок + клетчатка).
- Перекусы: орехи, йогурт, сухофрукты вместо сладостей.
Совет: Планируйте меню заранее – готовьте еду дома и берите с собой.
2. Для тех, кто весь день на ногах
Проблема: Нет времени на обед → вечернее переедание → тяжесть и боли.
Решение:
- Перекусы в контейнерах: бутерброды с цельнозерновым хлебом, овощные салаты, бананы.
- Завтрак: смузи из йогурта и фруктов (быстро и полезно).
Совет: Ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа, чтобы избежать голода.
3. Для водителей и курьеров
Проблема: Питание в придорожных кафе → изжога, лишний вес.
Решение:
- Еда с собой: запеченное мясо, овощные салаты, цельнозерновые хлебцы.
- Питьевой режим: вода вместо газировки и энергетиков.
Совет: Избегайте жирной и острой пищи – она усиливает изжогу.
4. Главные правила для всех
- Не пропускайте завтрак – он запускает метаболизм (овсянка, яйца, цельнозерновой хлеб).
- Ешьте регулярно – легкие перекусы каждые 3-4 часа предотвращают переедание.
- Откажитесь от фастфуда – это не только лишние калории, но и риск гастрита.
- Пейте воду – 1,5-2 л в день вместо кофе и сладких напитков.
Даже при высокой занятости можно питаться правильно – достаточно немного планировать рацион и выбирать полезные альтернативы. Это не требует много времени, зато сохранит здоровье желудка и хорошее самочувствие.