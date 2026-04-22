Земной шар вернулся на свое место в фонтане сада имени Кирова в Казани

Центральный элемент фонтана «Владыкой мира будет труд», расположенного в саду имени Кирова на улице Николая Столбова, вновь занял свое законное место. Скульптурная композиция, известная в народе как «Три богатыря», дождалась возвращения земного шара после реставрации.

Сферу демонтировали еще в ноябре прошлого года из-за обращений горожан, жаловавшихся на облупившуюся краску и повреждения. За время ремонта специалисты очистили поверхность, обновили лакокрасочное покрытие и устранили все дефекты, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Фонтан был создан скульптором Садри Ахуном в 1935 году в честь 15-летия образования Татарской АССР. Монументальная композиция изображает трех гигантов-рабочих, которые общими усилиями поднимают над головами земную планету. За долгие годы фонтан стал одной из узнаваемых достопримечательностей Казани.