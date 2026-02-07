«Зенит-Казань» уступил «Локомотиву» в пятисетовом матче Суперлиги

Республика
7 февраля 2026  18:30
Автор:
Владислав Косолапкин

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» потерпел поражение в гостевом матче 23-го тура чемпионата России. На арене «Локомотив-Арена» казанцы в упорной борьбе уступили местному «Локомотиву» со счётом 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13).

Команда Алексея Вербова проявила характер, выиграв первый и третий сеты, однако в решающей партии сильнее оказались хозяева площадки. Таким образом, казанцам не удалось взять реванш за домашнее поражение от новосибирской команды в ноябре.

Лучшим игроком матча в составе «Локомотива» стал Казаченков, набравший 23 очка. У гостей наиболее результативными были Волков (17 очков), Лабинский (16) и Михайлов (15).

Действующий чемпион страны продолжает выездную серию. Следующий матч «Зенит-Казань» проведёт 10 февраля в Оренбурге. Предварительный этап Суперлиги продлится до середины марта.

