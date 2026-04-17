«Женский приоритет»: В Казани обсудили обновление Народной программы «Единой России»

В Казани состоялась экспертная сессия «Женский приоритет», где женщины-депутаты республики собрали предложения для обновления Народной программы «Единой России». Мероприятие прошло на площадке Штаба общественной поддержки партии в формате видеоконференции.

Модератором встречи выступила координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Татарстане, руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева. Она подчеркнула, что перед парламентариями всех уровней стоит задача услышать голоса граждан, общественных организаций, экспертов и молодежи. По ее словам, именно «женский голос» — взвешенный и социально ориентированный — способен отразить реальные потребности людей.

Участники сессии обсудили ключевые направления, которые уже вошли в народную повестку: поддержка участников СВО и их семей, помощь нуждающимся, укрепление семейных ценностей, охрана здоровья, развитие сельских территорий и сохранение культурных традиций.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова, возглавляющая комиссию по реализации Народной программы в Татарстане, напомнила, что республика стала первым регионом, где создали такой координационный орган. В его состав вошли представители министерств, ведомств и муниципалитетов. Ларионова отметила, что Народная программа — это живой документ, который постоянно корректируется с учетом инициатив жителей и уже приносит реальные результаты. Только в 2025 году в рамках нацпроектов в Татарстане отремонтировали 713 объектов на сумму 15 миллиардов рублей: школы, детские сады, поликлиники, ФАПы и другие социальные учреждения.

Председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева представила предложения, собранные от трудовых коллективов республики с января этого года. Среди них — бесплатное профессиональное образование, развитие науки, укрепление материально-технической базы учебных заведений, повышение оплаты труда, меры демографической политики и охрана женского здоровья. Кузьмичева также предложила закрепить в программе направления, связанные с сохранением здоровья работающих граждан и формированием культуры здорового образа жизни.

Представители Казани, Нижнекамска, Алексеевского, Аксубаевского и Зеленодольского районов внесли свои инициативы: создание доступной среды, открытие центров патриотического воспитания, капитальный ремонт общежитий и организация кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Все собранные предложения войдут в обновленную Народную программу «Единой России», которая станет ориентиром для дальнейшей социальной политики в регионе.