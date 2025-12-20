Жилищная инспекция Татарстана усиливает контроль после роста жалоб на расчёты ЖКХ

20 декабря 2025  15:52

За 11 месяцев 2025 года в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан поступило более 22,5 тысяч обращений граждан. Этот показатель на 4,9% превышает данные аналогичного периода прошлого года. Значительная часть жалоб, около 3 тысяч, касалась начислений за коммунальные услуги.

По фактам таких обращений было проведено 1332 проверки, в ходе которых выявлено 86 нарушений. Для их устранения инспекция выдала 50 предписаний и объявила 731 официальное предостережение. Кроме того, возбуждено 45 дел об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов составила 868 тысяч рублей.

Один из резонансных случаев произошёл в Казани. Управляющая компания «УютСервис Групп» выставила жильцам дома №43 на улице Карбышева необоснованно высокие счета за отопление. Так, одному из собственников пришёл платёж на 18 551 рубль вместо положенных 1 535 рублей. В итоге общая сумма начислений для всего дома составила 2,8 млн рублей при реальной стоимости услуг в 217,5 тысяч рублей. После вмешательства инспекции была установлена техническая ошибка, и жильцам вернули 2,4 млн рублей.

