Житель Татарстана предстанет перед судом за уклонение от налогов на 85 млн рублей

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Республика
30 июня 2026  10:52

Перед Кировским районным судом Казани предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте платежей. По версии следствия, с января 2021 по декабрь 2023 года, являясь директором и учредителем ООО, он вносил в декларации фиктивные сведения о сделках с 28 организациями. Это позволило ему не доплатить в бюджет свыше 85 млн рублей налогов.

Помимо этого, с января 2021 по сентябрь 2023 года мужчина изготавливал подложные распоряжения о переводах денег с расчетных счетов своей фирмы на счета аффилированных компаний. Общая сумма таких переводов превысила 498 млн рублей. На имущество обвиняемого, его супруги и организаций, вовлеченных в схему (общей стоимостью 77 млн рублей), наложен арест. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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