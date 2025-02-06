Жители Казани столкнулись с проблемой выгула собак

Жители Ново-Савиновского района Казани обеспокоены ситуацией с выгулами собак в скверах. Местные жители жалуются на владельцев, которые выгуливают своих питомцев без поводков и намордников. В то же время собаководы аргументируют свои действия отсутствием специализированных площадок, расположенных слишком далеко от домов. Эта проблема распространена по всему городу, сообщает ГТРК «Татарстан».

Ренат, владелец собаки-проводника по имени Граф, сталкивается с непониманием многих людей: «Некоторые кричат, что собака на них напала, хотя ей уже 15 лет, и она в наморднике».

На улице Чатаева жители выражают недовольство по поводу выгула собак в сквере без необходимых средств контроля. Однако собаководы уверены в послушании своих питомцев и отмечают, что им просто негде гулять.

“Мы просили выделить пустырь для собачьих прогулок и даже были готовы сами его обустроить, но нам ответили, что собачья площадка в Парк Победы неуместна», — говорит Лиля Абдуллаева, активистка среди владельцев собак.

Ближайшая специализированная площадка для выгула расположена на бульваре «Белые цветы», но ее размеры и наполненность не удовлетворяют потребности собаководов. Из-за недостатка места, владельцы собак собираются большими группами, что создает дополнительные проблемы.

Современные жилые комплексы предоставляют благоустроенные площадки с прогулочными зонами и необходимыми удобствами, такими как контейнеры для пакетиков.

Однако, несмотря на принимаемые законы, которые запрещают выгул собак в общественных местах, владельцы все равно сталкиваются с нехваткой подходящих мест. Дарья Раек, куратор проекта по развитию культуры ответственного отношения к домашним животным, отмечает, что многие уже существующие территории не могут быть изменены без согласования.

В Татарстане рассматриваются два проекта по развитию инфраструктуры, ориентированные на потребности собаководов, которые сейчас находятся на стадии экспертизы. Пока жители продолжают искать баланс между комфортом людей и необходимостью выгула любимцев.