Жительница Альметьевска лишилась более 1,6 млн рублей в результате действий псевдоброкера

В Альметьевске возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества. Как стало известно из сообщения пресс-службы местного ОМВД, жертвой афериста стала 58-летняя местная жительница.

По данным правоохранительных органов, инцидент начался осенью минувшего года, когда женщина наладила виртуальное общение с 43-летним мужчиной, представлявшимся успешным инвестором из Барселоны. Новый знакомый убедил её в перспективности и надёжности вложений в цифровые активы, гарантируя значительную прибыль.

Доверившись обещаниям, женщина прошла регистрацию на указанном им финансовом ресурсе и внесла первоначальный платёж в размере 23 тысяч рублей. В последующие четыре месяца, следуя указаниям лже-специалиста, она продолжила перечислять средства на различные счета, чьи владельцы не установлены. Общая сумма ущерба достигла 1,6 миллиона рублей, причём почти 685 тысяч из них были заёмными — взятыми в кредит.

Осознание произошедшего пришло к пострадавшей лишь тогда, когда она попыталась вернуть свои инвестиции и столкнулась с невозможностью сделать это. В настоящее время по данному делу проводятся следственные мероприятия.