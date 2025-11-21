Жительница Бугульмы поблагодарила полицейских за возвращенный телефон

21 ноября 2025  09:21
Автор:
Владислав Косолапкин

69-летняя жительница Бугульмы обратилась в полицию с просьбой помочь найти потерянный мобильный телефон. Пенсионерка объяснила, что забыла устройство в автомобиле, на котором добиралась из Альметьевска в Бугульму, но марку машины запомнить не смогла.

Сотрудники полиции оперативно установили водителя автомобиля и в кратчайшие сроки вернули телефон его владелице. Пенсионерка выразила благодарность правоохранителям за профессионализм и оперативную работу.

Инцидент лишний раз напоминает о важности сохранения бдительности и внимательности в повседневных ситуациях, а также демонстрирует готовность полиции оперативно реагировать на обращения граждан.

