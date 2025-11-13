Жительница Казани лишилась 800 тысяч рублей из-за мошенников со счетчиками

56-летняя жительница Казани стала жертвой преступной схемы, начавшейся с предложения о замене приборов учета. Неизвестный злоумышленник, связавшись с женщиной через мессенджер, убедил ее в срочной необходимости замены счетчиков.

Для «подтверждения операции» мошенник запросил код из СМС-сообщения. После получения доступа к учетной записи на портале «Госуслуги» на связь с потерпевшей вышли лже-сотрудники банка и представители правоохранительных органов. Они сообщили, что ее сбережения находятся под угрозой и необходимо передать деньги через курьера для «обеспечения безопасности».

Женщина выполнила указания аферистов и передала посреднику 800 тысяч рублей. Осознание обмана пришло к ней только после совершения указанных действий.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция рекомендует гражданам никогда не сообщать коды из СМС и не передавать денежные средства неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками официальных учреждений.