Жителям РТ напомнили о правилах безопасности при использовании газа

Газовые службы республики вновь обратились к жителям с призывом соблюдать элементарные меры безопасности при эксплуатации газового оборудования. Поводом стали недавние несчастные случаи, в том числе трагедия в одной из квартир Казани, где, по предварительным данным, люди погибли из-за отравления угарным газом.

В «Газпром трансгаз Казань» подчеркивают: избежать опасных ситуаций помогают регулярное проветривание помещений, исправная работа вентиляции и дымоходов, а также своевременное техническое обслуживание приборов. Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать газовые плиты для обогрева, оставлять включенное оборудование без присмотра, вмешиваться в работу автоматики и допускать к приборам детей.

При появлении запаха газа важно действовать быстро и без паники: перекрыть подачу топлива, открыть окна, выйти из помещения и вызвать аварийную службу по телефону 104 или 112, находясь вне загазованной зоны.

Газовики отмечают, что большинство происшествий происходит из-за нарушения простых правил, и напоминают: внимательное отношение к эксплуатации оборудования — залог безопасности в доме.