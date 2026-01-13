Жителям РТ напомнили о правилах безопасности при использовании газа

news_top_970_100
Республика
13 января 2026  11:11

Газовые службы республики вновь обратились к жителям с призывом соблюдать элементарные меры безопасности при эксплуатации газового оборудования. Поводом стали недавние несчастные случаи, в том числе трагедия в одной из квартир Казани, где, по предварительным данным, люди погибли из-за отравления угарным газом.

В «Газпром трансгаз Казань» подчеркивают: избежать опасных ситуаций помогают регулярное проветривание помещений, исправная работа вентиляции и дымоходов, а также своевременное техническое обслуживание приборов. Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать газовые плиты для обогрева, оставлять включенное оборудование без присмотра, вмешиваться в работу автоматики и допускать к приборам детей.

При появлении запаха газа важно действовать быстро и без паники: перекрыть подачу топлива, открыть окна, выйти из помещения и вызвать аварийную службу по телефону 104 или 112, находясь вне загазованной зоны.

Газовики отмечают, что большинство происшествий происходит из-за нарушения простых правил, и напоминают: внимательное отношение к эксплуатации оборудования — залог безопасности в доме.

news_right_column_240_400
Новости
«Царь горы» , 91-летняя Сююмбике на лыжах и котики. Кого можно встретить в новогодней Казани
«Царь горы» , 91-летняя Сююмбике на лыжах и котики. Кого можно встретить в новогодней Казани
Танкист Руслан Харрасов: Самое страшное - это встреча с огнем
Смотровая площадка у Центра семьи «Казан» приняла за праздники почти 21 тысячу гостей
Ирина Абдуллина из Казани знает, что крик новорожденного и благодарность бойца - лучшая награда
В Татарстане разработали собственную коробку передач для спецтехники
Фестиваль самодеятельных исполнителей «Балкыш» начинает свой девятый творческий марафон
За 11 дней в Казани выпало больше половины снежной нормы
За 11 дней в Казани выпало больше половины снежной нормы
Жителям РТ напомнили о правилах безопасности при использовании газа