Жизнь в Татарстане оказалась дешевле среднего по России

Согласно данным Росстата, стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане по итогам августа 2025 года составила 22 180 рублей. Это на 12% ниже общероссийского показателя, который достиг 25 284 рубля.

Фиксированный набор — это специальная потребительская корзина, которая позволяет сравнивать уровень цен и покупательную способность в разных регионах страны. Анализ показывает, что Татарстан входит в число регионов с наиболее доступными ценами.

Самой низкой стоимость набора оказалась в Астраханской области (21 598 рублей), Чувашии (21 606 рублей) и Адыгее (21 650 рублей). Татарстан расположился в этой группе регионов с наиболее благоприятной ценовой ситуацией.

На противоположном конце рейтинга — Чукотский автономный округ (40 763 рубля), Камчатский край (38 203 рубля) и Москва (37 647 рублей), где жизнь существенно дороже.

Такой анализ помогает сравнивать не только абсолютные цифры, но и реальную покупательную способность населения в разных субъектах Российской Федерации. Данные демонстрируют, что Татарстан сохраняет статус региона с относительно невысокими потребительскими расходами.