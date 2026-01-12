13 января в Казани открываются пункты приема новогодних елок

12 января 2026  12:32
Управляющая компания «ПЖКХ» сообщает о начале специальной экологической акции «Ёлки-палки». В рамках данной акции жители могут централизованно сдать отслужившие новогодние деревья — ели, сосны и пихты — для их последующей переработки. Специальные пункты приёма будут работать в режиме, максимально приближенном к круглосуточному, для удобства горожан. Акция стартует 13 января и продлиться до конца месяца.

Вахитовский и Приволжский районы:

Чеховский рынок
метро «Проспект Победы» (Зорге, 75)
ЖК «Привилегия» (Братьев Касимовых, 35)

Кировский и Московский районы:

Бульвар на Серова (напротив Серова, 10а)
«Точка сбора» (Васильченко, 6)
Арсланова, 6а ск1
ЖК «5 звезд» (Комсомольская, 2)
ЖК Richmond (Приволжская, 210)

Ново-Савиновский и Авиастроительный районы:

Бульвар «Белые цветы» (Абсалямова, 23)
Парк «Континент» (Ямашева, 104 к2)
«Лента» (Адоратского, 21а)
ДК Ленина (Копылова, 2а)

Советский район:

ТЦ «Мега»
«Точка сбора» (Родины, 45)
Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ
ЖК «Яратам» (Бухарская, 32)
ЖК «Малиновка» (Завойского, 21б)

Важно напомнить, что елки принимают без мишуры и прочих украшений. Иначе их попросту не возьмут в переработку. 

