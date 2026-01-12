13 января в Казани открываются пункты приема новогодних елок

Управляющая компания «ПЖКХ» сообщает о начале специальной экологической акции «Ёлки-палки». В рамках данной акции жители могут централизованно сдать отслужившие новогодние деревья — ели, сосны и пихты — для их последующей переработки. Специальные пункты приёма будут работать в режиме, максимально приближенном к круглосуточному, для удобства горожан. Акция стартует 13 января и продлиться до конца месяца.

Вахитовский и Приволжский районы:

Чеховский рынок

метро «Проспект Победы» (Зорге, 75)

ЖК «Привилегия» (Братьев Касимовых, 35)

Кировский и Московский районы:

Бульвар на Серова (напротив Серова, 10а)

«Точка сбора» (Васильченко, 6)

Арсланова, 6а ск1

ЖК «5 звезд» (Комсомольская, 2)

ЖК Richmond (Приволжская, 210)

Ново-Савиновский и Авиастроительный районы:

Бульвар «Белые цветы» (Абсалямова, 23)

Парк «Континент» (Ямашева, 104 к2)

«Лента» (Адоратского, 21а)

ДК Ленина (Копылова, 2а)

Советский район:

ТЦ «Мега»

«Точка сбора» (Родины, 45)

Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ

ЖК «Яратам» (Бухарская, 32)

ЖК «Малиновка» (Завойского, 21б)

Важно напомнить, что елки принимают без мишуры и прочих украшений. Иначе их попросту не возьмут в переработку.