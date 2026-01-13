15 января в Казани начнут демонтаж главной городской елки у Центра семьи «Казан»

13 января 2026  16:18

В Казани начали подготовку к разборке главной новогодней елки, установленной у Центра семьи «Казан». Демонтаж праздничной конструкции стартует в четверг, 15 января, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Центральная елка высотой 35 метров в этом сезоне вновь стала частью масштабного светового оформления на набережной. Ее украшали десятки тысяч световых элементов — около 76 тысяч гирлянд, а ключевой особенностью стало совместное светомузыкальное шоу с мультимедийным куполом «Шатер». Купольная конструкция диаметром 60 метров была дополнена более чем тысячей световых гирлянд и работала в едином ритме с елкой, создавая эффектное визуальное пространство.

Праздничная площадка у Чаши начала работу 23 декабря. Тогда зажжение огней сопровождалось интерактивной программой, уличной выставкой «Зимние пейзажи» и новогодней ярмаркой. В течение всех каникул здесь проходили массовые гуляния, а торговые ряды предлагали жителям и гостям города сезонные угощения.

