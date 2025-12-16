Соревнования в Казани перенесены из-за неисполнения контракта на поставку наград

16 декабря 2025  18:35

Ключевые спортивные соревнования в Казани были вынужденно перенесены из-за срыва поставок наградной атрибутики. Причиной стал московский предприниматель, выигравший тендер Комитета физкультуры и спорта города, но не исполнивший условия контракта.

Как сообщает пресс-служба Татарстанского УФАС, поставщик сначала затягивал согласование макетов медалей, а затем прямо заявил о невозможности изготовить продукцию в установленный договором срок. Ситуация не изменилась даже после того, как заказчик, учитывая важность вопроса, пошел на уступки и предоставил дополнительное время.

В результате Комитет физкультуры и спорта Казани в одностороннем порядке расторг договор. Сведения о недобросовестных действиях предпринимателя направлены в антимонопольную службу для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В УФАС квалифицировали его действия как наносящие ущерб интересам заказчика и рациональному использованию бюджетных средств.

По итогам рассмотрения дела предприниматель решением Татарстанского УФАС лишён права участвовать в госзакупках на ближайшие два года. Его неготовность выполнить обязательства напрямую повлияла на график проведения городских спортивных мероприятий.

