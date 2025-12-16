В Казани назвали лучших спортсменов года: Вероника Кудерметова и Даниэль Маринов

В Казани в IT-парке им. Башира Рамеева прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии «Спортсмен года Республики Татарстан». Перед началом награждения министр спорта РТ Владимир Леонов подвёл главные спортивные итоги 2025 года.

Глава Минспорта отметил, что, несмотря на ограничения для международных стартов, год стал насыщенным и результативным. В Татарстане провели более 70 крупных соревнований, включая рекордные для республики 13 чемпионатов России. Знаковым событием стал Суперкубок России по футболу на стадионе «Ак Барс Арена».

Леонов подчеркнул, что Татарстан сохраняет лидерство в стране по развитию спортивной инфраструктуры: в республике действует 12 100 спортивных объектов, больше всего в России плавательных бассейнов и ледовых арен. В 2025 году открылись 4 крытых футбольных манежа, ледовая арена в Балтасях, центр фехтования и новый футбольный центр ФК «Рубин». Заложены камни в основание будущих дворца фигурного катания и центра стрельбы из лука.

Победители премии «Спортсмен года»:

Лучшая спортсменка (олимпийские виды): Вероника Кудерметова.

Лучший спортсмен (олимпийские виды): Даниэль Маринов.

Лучшие в неолимпийских видах: Диана Миронова и Риназ Зайнутдинов.

Лучшие тренеры: Фарход Исмаилов, Бари Сулейманов и Джей Пи Нил.

«Это большие достижения благодаря работе всех моих коллег и правительства Татарстана», — заключил министр спорта.