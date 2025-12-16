Госдума приняла закон о переводе всех домовых чатов в мессенджер MAX

Государственная Дума окончательно приняла закон, который обяжет управляющие компании, поставщиков ресурсов и региональных операторов по вывозу мусора общаться с жильцами через чаты в отечественном мессенджере MAX.

Как сообщают РИА Новости, порядок такого взаимодействия установит Минстрой России. Этот же закон наделяет министерство правом определять правила и сроки оформления актов приёмки работ по содержанию и ремонту общего имущества дома.

По мнению депутатов, это решение поможет решить важную проблему — идентификацию участников. Сейчас из-за её отсутствия сложно проводить общие собрания собственников дистанционно. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев заявил, что изменения повысят уровень коммуникации между жителями и УК.

«Если люди увидят, что через домовой чат в MAX действительно можно решить свои проблемы, то доверие к такому каналу и популярность чатов вырастет», — выразил уверенность парламентарий.

Ранее сообщалось, что владельцами таких чатов станут региональные стройнадзоры. В Татарстане процесс уже идёт активно: к середине ноября в MAX перешли более 61% домовых чатов.