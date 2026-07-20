18 работников спортивной сферы РТ могут попасть на Электронную доску почета

Министерство спорта РТ сформировало список из 18 кандидатов для занесения на республиканскую Электронную доску почёта. В перечень вошли сотрудники самого ведомства и подведомственных учреждений – Дворца спорта, спортивных школ, Центра спортивной подготовки, училищ олимпийского резерва и других организаций. Среди них – руководители (39%), главные специалисты (44%) и представители рабочих профессий (17%).

Как отметил министр спорта РТ Владимир Леонов, попадание на Доску почёта – признание вклада работников в развитие физической культуры и воспитание спортсменов. Депутат Госдумы Максим Топилин подчеркнул, что в республике растёт доступность спорта: обеспеченность инфраструктурой превышает 64%, а регулярно занимаются физкультурой 67,2% татарстанцев. Он также упомянул строительство крытых манежей в Апастовском и Дрожжановском районах.

Электронная доска почёта учреждена указом Раиса РТ с 1 мая 2026 года. Кандидаты должны иметь стаж не менее трёх лет и отсутствие дисциплинарных взысканий. Занесение на доску станет не только признанием личных заслуг, но и примером для всего спортивного сообщества. Итоговый список будет утверждён позднее.