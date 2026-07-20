Студотряды РТ задействованы на 52 сельхозпредприятиях в 24 районах

В 2026 году к работе на сельхозпредприятиях республики привлекли 617 студентов из отрядного движения. Они заняты на 52 объектах в 24 районах. В пик летнего сезона на полях работают около 200 человек, основные объёмы приходятся на посевную и уборочную кампании.

По словам директора Республиканского центра студотрядов Василия Ислаева, это стратегически важное направление, позволяющее закрывать сезонные кадровые разрывы и готовить специалистов для отрасли. В прошлом году в АПК трудились 737 студентов, в этом – пока 617, но интерес к направлению растёт. Уже трое участников перешли на дуальную систему обучения и работают круглый год, ещё четверо вернулись после армии.

Самой востребованной профессией стал механизатор – на уборочных работах заняты 147 человек. Студенты также собирают овощи и фрукты, в этом году впервые помогут с уборкой яблок в Дрожжановском районе. Бесплатное профобучение прошли 458 человек весной, осенью подготовят ещё 270. Лидер по подготовке – Казанский аграрный университет (440 человек, 60% от общего числа). Трактористами-машинистами становятся более 300 студентов, ещё 50 осваивают профессию оператора БПЛА для АПК. Всего летом в сельхознаправлении по России задействовано более 15 тысяч участников РСО.