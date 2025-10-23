23 октября – Международный день снежного барса: как Татарстан помогает редкому хищнику

Сегодня во всем мире отмечают Международный день снежного барса. Этот праздник призван напомнить о необходимости сохранить уникального ирбиса – редкое и красивое животное, которое обитает в высокогорьях Центральной Азии.

Снежный барс занесен в Красную книгу и находится под охраной во всех странах, где он обитает. В природе эти грациозные кошки живут до 20 лет, а в неволе – до 28. В 2013 году прошел первый всемирный форум по сохранению ирбиса, а в 2024 году ООН официально утвердила дату 23 октября как Международный день снежного барса.

Интересно, что хотя снежные барсы не водятся в Татарстане, республика активно участвует в их защите. В 2022 году по инициативе Рустама Минниханова был создан Научный центр по сохранению биологического разнообразия, который сосредоточился именно на ирбисах. Центр расположен в Республике Алтай, и в 2025 году туда приехали первые питомцы – самцы Батыр и Жаниш, а также самки Умай и Кисуня.

Эта работа ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». А связь Татарстана с ирбисом имеет глубокие корни: снежный барс изображен на гербе республики и считается ее символом и покровителем.