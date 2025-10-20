32 студентки из Татарстана получили право на выплату по беременности

В Татарстане начала работу новая мера поддержки для будущих мам, которые продолжают учиться. По инициативе Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Семья» беременные студентки-очницы теперь могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, на эту выплату уже подали заявления 32 жительницы республики.

Кто может получить 100 тысяч рублей?

Право на выплату имеют студентки, которые соответствуют нескольким условиям:

Являются гражданками России и постоянно зарегистрированы в Татарстане.

Обучаются на очной форме в колледже или вузе на территории республики.

Встали на учет по беременности после 1 января 2025 года.

Как и когда подать заявление?

Подать документы можно в отделении Республиканского центра материальной помощи по месту жительства. Сделать это можно, начиная с 12-й недели беременности, но важно успеть до родов.