4 ноября в Казани перекроют улицы для крестного хода

27 октября 2025  13:31
Владислав Косолапкин

В День народного единства, 4 ноября, в городе пройдет традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Материна деловом понедельнике, сообщил в ходе делового понедельника начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов. Движение транспорта на пути следования процессии будет ограничено с 7:00 утра.

Праздничные мероприятия начнутся в 7:30 утра молебном в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут крестным ходом вокруг Кремля и проследуют по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря. Там в соборе Казанской иконы Божией Матери продолжится праздничное богослужение.

Уже с 19:00 3 ноября улица Миславского будет полностью закрыта для парковки автомобилей. Городские службы и правоохранительные органы обеспечат порядок и безопасность во время проведения мероприятия.

Этот праздник связан с историческими событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от интервентов, напомнил Сарманов. Именно в честь этих событий установлен государственный праздник - День народного единства.

