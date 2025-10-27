Айрат Файзрахманов назначен и.о. генерального директора Национального музея РТ

Исполняющим обязанности генерального директора Национального музея Татарстана назначен Айрат Файзрахманов. Ранее он занимал должность начальника отдела взаимодействия с общественными организациями в Министерстве культуры республики.

Представление нового руководителя коллективу музея состоялось с участием министра культуры РТ Ирады Аюповой, которая отметила богатый профессиональный опыт и глубокие знания Файзрахманова в сфере культурного наследия.

Айрат Файзрахманов является выпускником исторического факультета КГУ, где защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика Индуса Тагирова. Известен как автор исторических публикаций и разработчик экскурсионных маршрутов по историческим районам Казани и Заказанья. Вся его профессиональная деятельность связана с изучением и популяризацией культурно-исторического наследия Татарстана.