Айрат Фаррахов назначен исполняющим обязанности ректора КГМУ

1 апреля 2026  12:06

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов приступил к исполнению обязанностей ректора Казанского государственного медицинского университета. Вновь назначенного руководителя представили коллективу премьер-министр РТ Алексей Песошин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко охарактеризовал Фаррахова как опытного управленца, хорошо знакомого с регионом, системой управления и правовыми механизмами. Он выразил уверенность, что под его руководством вуз продолжит развиваться, сохранив достигнутые позиции.

До 2025 года ректором КГМУ был Алексей Созинов, который затем возглавил комитет по соцполитике в Госсовете Татарстана. Врио ректора также назначалась Диана Абдулганиева.

Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом