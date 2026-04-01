Айрат Фаррахов назначен исполняющим обязанности ректора КГМУ

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов приступил к исполнению обязанностей ректора Казанского государственного медицинского университета. Вновь назначенного руководителя представили коллективу премьер-министр РТ Алексей Песошин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко охарактеризовал Фаррахова как опытного управленца, хорошо знакомого с регионом, системой управления и правовыми механизмами. Он выразил уверенность, что под его руководством вуз продолжит развиваться, сохранив достигнутые позиции.

До 2025 года ректором КГМУ был Алексей Созинов, который затем возглавил комитет по соцполитике в Госсовете Татарстана. Врио ректора также назначалась Диана Абдулганиева.