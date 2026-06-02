Врачи ДРКБ спасли новорожденного, которому органы мешали дышать

2 июня 2026  16:32
Автор:
Владислав Косолапкин

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана провели сложнейшую операцию новорожденному с редким и опасным пороком развития — врожденной диафрагмальной грыжей. Об этом сообщила пресс-служба ДРКБ.

Ребёнка перевели в реанимацию новорожденных в первые же сутки жизни. Состояние было крайне тяжёлым, малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как пояснили медики, при таком пороке органы брюшной полости смещаются в грудную клетку, сдавливают лёгкие и нарушают их развитие. Уже в первые часы жизни у ребёнка развивается тяжёлая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Даже при современном уровне медицины летальность при этой патологии достигает 40–50%.

Хирурги ДРКБ вернули сместившиеся органы в анатомически правильное положение и устранили дефект диафрагмы. Операция прошла успешно, жизнь малыша удалось спасти.

