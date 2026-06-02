В Казани обсудят, чего не хватает озеру Кабан

В Казани 4 июня в 19:00 на спуске у здания театра Тинчурина со стороны Марджани пройдёт дискуссия под названием «От благоустройства к удобству: чего не хватает озеру Кабан сегодня». Мероприятие организовано в рамках платформы «Городские модераторы». Участники обсудят, кто и как сегодня влияет на развитие набережной Кабана: какую роль играют городские предприниматели в развитии инфраструктуры, как местные сообщества формируют образ и сценарии использования набережной, что важно сохранить при её дальнейшем развитии и каким озеро Кабан может стать через пять лет.

Спикерами дискуссии выступят глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, куратор озера Кабан, основатель кофейни Miñ и бренд-бариста «Тюбетей» Миша Хонг, руководитель казанского офиса бюро WOWHAUS Ильяс Гильманов, предприниматель, основатель проектов «Фильтр» и «Ист» Ильдар Габидуллин, руководитель департамента программ развития городской среды Института развития городов Татарстана Арина Петрова, а также предприниматель, основатель кофейни run coffee и марафонец Васил Рангулов.

Событие будет интересно представителям креативных индустрий, городским предпринимателям, локальным проектам и сообществам, а также всем, кто следит за изменениями городской среды Казани. После выступления спикеров гости смогут задать вопросы или внести свои предложения. Количество мест ограничено, поэтому для участия необходима бесплатная регистрация. Мероприятие пройдёт по адресу: улица Татарстан, 1 — спуск у здания театра Тинчурина со стороны Марджани. Начало в 19:00.