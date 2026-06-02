Зеленодольск примет лучших молодых урбанистов со всей России

Стартовал приём заявок на Всероссийский урбанистический хакатон «Города» 2026. До 12 июня молодые специалисты от 18 до 35 лет в сфере архитектуры, урбанистики, дизайна, экологии и продюсирования могут подать заявку на официальном сайте. Соорганизатором хакатона в Татарстане выступает Институт развития городов республики.

Реальная задача, наставники — звёзды, участие — бесплатно

Участникам предстоит работать над реальным проектом под руководством лидеров ведущих архитектурных бюро России. Готовую концепцию нужно будет защитить перед экспертным жюри и региональными администрациями. Успешный кейс пополнит портфолио и станет сильной заявкой для карьерного роста. Проезд, проживание и питание для прошедших отбор полностью оплачиваются.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила:

— Хакатон «Города» — это не просто площадка для творческих экспериментов, а эффективный механизм проектирования будущего российских городов и мощный профессиональный лифт. Когда энергия молодых талантов соединяется с поддержкой властей и бизнеса, рождаются по-настоящему комфортные и ориентированные на человека городские пространства.

В фокусе — креативные индустрии и туризм

Хакатон проводится с 2019 года, каждый сезон — своя ключевая тема. В 2026 году он сосредоточен на креативных индустриях и повышении туристической привлекательности территорий. Именно это определяет характер задач для команд.

После экспертного отбора и дистанционного этапа команды отправятся на очные практические сессии в четыре региона. Один из них — Татарстан, а именно город Зеленодольск. Проектная территория здесь — квартал «Полукамушки».

Квартал «Полукамушки»: история и будущее

«Полукамушки» — единственный сохранившийся фрагмент дореволюционной застройки Зеленодольска, с которого исторически начинался город. Работа с кварталом ведётся последовательно с 2016 года по инициативе республиканских и муниципальных властей при участии ВООПИКа и краеведов. Территории присвоили статус достопримечательного места, начались работы по сохранению и частичной реконструкции зданий. В 2025 году после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды здесь модернизировали инженерные сети, освещение и покрытия.

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова подчеркнула:

— Для Зеленодольска квартал «Полукамушки» — это больше чем историческая застройка: это уникальный культурный код и отправная точка города. То, что федеральный хакатон «Города» выбрал эту территорию, — знаковое признание правильности нашего подхода. Мы видим в этом стратегический драйвер: привлечение молодых талантов со всей страны даёт свежую оптику на сохранение наследия и его адаптацию к современным креативным индустриям.

Новые ниши для бизнеса и рост туризма

Проект станет катализатором для креативного сектора. Развитие архитектуры и дизайна создаст новые ниши для малого бизнеса и увеличит его вклад в экономику региона. Формирование современного визуального кода территорий не только повысит туристическую привлекательность Зеленодольска, но и укрепит инвестиционный имидж республики на федеральном уровне.

Помимо Зеленодольска, междисциплинарные команды отправятся на практические этапы в Курган, Минусинск и Самару.