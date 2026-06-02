В Казани эвакуировали ещё 46 самокатов и велосипедов: рейды по СИМ продолжаются

В столице Татарстана прошёл очередной, уже восьмой по счёту, рейд по контролю за парковкой средств индивидуальной мобильности. На этот раз с улиц города эвакуировали 46 единиц техники: 41 электросамокат и 5 велосипедов.

Рейды организуют подразделения исполкома совместно с Госавтоинспекцией Казани. Незаконно припаркованные СИМ сегодня обнаружили на улицах с интенсивным пешеходным движением и в местах, которые исключены из схемы кикшеринга, — вблизи парков и скверов. Технику убрали с улиц Декабристов, Островского и Пушкина.

Как сообщили в комитете по транспорту, все эвакуированные средства отправили на специализированную стоянку. Операторы кикшеринга смогут вернуть их только после уплаты административных штрафов.

Всего с начала сезона с улиц Казани эвакуировали 446 средств индивидуальной мобильности, из которых 429 — электросамокаты и 17 — велосипеды. Рейды продолжаются. Власти напоминают: парковать СИМ можно только в специально отведённых местах, иначе транспорт отправится на штрафстоянку, а операторам придётся раскошелиться.